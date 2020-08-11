Третья часть "Трона" получила режиссера: Джаред Лето может сыграть одного из главных героев

Как сообщает Deadline, Гарт Дэвис известен по фильму "Лев" 2016 года, в котором сыграли Дев Патель и Руни Мара. Он был номинирован на "Оскар" шесть раз.
Дэвис также снял "Марию Магдалину", главные роли в которой исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс.
Сценаристом нового фильма выступил Джесси Вигутов ("Семейные ценности", "Принц").
В качестве продюсеров выступают Джастин Спрингер ("Обливион", "Дамбо"), Эмма Ладбрук и Джаред Лето. Последний, по сведениям источников, сыграет одну из главных ролей.
"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система.
Оригинальный фильм вышел в далеком 1982 году, а его продолжение, "Трон: Наследие", - 28 лет спустя, в 2010-м. Второй фильм собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов, о планах по съемках третьей части говорили с 2010 года — но официального подтверждения работы над фильмом не было.