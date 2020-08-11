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Третья часть "Трона" получила режиссера: Джаред Лето может сыграть одного из главных героев

Третья часть "Трона" получила режиссера: Джаред Лето может сыграть одного из главных героев
Обновлено 02:38 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Студия Disney назначила Гарта Дэвиса режиссером новой части "Трона". Тем не менее, студия пока не решила пускать ли ленту в производство.

Как сообщает Deadline, Гарт Дэвис известен по фильму "Лев" 2016 года, в котором сыграли Дев Патель и Руни Мара. Он был номинирован на "Оскар" шесть раз. 

Дэвис также снял "Марию Магдалину", главные роли в которой исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс.

Сценаристом нового фильма выступил Джесси Вигутов ("Семейные ценности", "Принц"). 

В качестве продюсеров выступают  Джастин Спрингер ("Обливион", "Дамбо"), Эмма Ладбрук и Джаред Лето. Последний, по сведениям источников, сыграет одну из главных ролей. 

"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система.

Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхолла

Оригинальный фильм вышел в далеком 1982 году, а его продолжение, "Трон: Наследие", - 28 лет спустя, в 2010-м. Второй фильм собрал в прокате 400 миллионов долларов при бюджете в 170 миллионов, о планах по съемках третьей части говорили с 2010 года — но официального подтверждения работы над фильмом не было.

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Все по теме:

Фильмы, Трон, Джаред Лето, Гарт Девис.

Автор:

Телеграф
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