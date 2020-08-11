Третья часть "Трона" получила режиссера: Джаред Лето может сыграть одного из главных героев

Студия Disney назначила Гарта Дэвиса режиссером новой части "Трона". Тем не менее, студия пока не решила пускать ли ленту в производство.

Как сообщает Deadline, Гарт Дэвис известен по фильму "Лев" 2016 года, в котором сыграли Дев Патель и Руни Мара. Он был номинирован на "Оскар" шесть раз.

Дэвис также снял "Марию Магдалину", главные роли в которой исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс.

Сценаристом нового фильма выступил Джесси Вигутов ("Семейные ценности", "Принц").

В качестве продюсеров выступают Джастин Спрингер ("Обливион", "Дамбо"), Эмма Ладбрук и Джаред Лето. Последний, по сведениям источников, сыграет одну из главных ролей.

"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система. Официально: Джаред Лето сыграет Энди Уорхолла