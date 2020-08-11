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Зак Эфрон возвращается в Disney: актер сыграет в римейке фильма "Трое мужчин и младенец"

Зак Эфрон возвращается в Disney: актер сыграет в римейке фильма "Трое мужчин и младенец"
15:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Американский актер присоединился к команде студии Disney. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кинокомпания Disney начала роботу над римейком комедии "Трое мужчин и младенец",  которая вышла в свет еще в 1987 году. Для исполнения одной из главных ролей привлекли актера Зака Эфрона. Кого именно сыграет Зак пока не известно.

Появление Эфрона в фильме знаменует собой возвращение в "родную" студию Disney, благодаря которой он стал звездой. Именно с диснеевского фильма началась звездная карьера Зака Эфрона.

Продюсером римейка назначен Гордон Грей,  ранее работавший над фильмами "Зубная фея, "Падшие" и"Вне игры". Режиссера для фильма пока нет, студия в поиске кандидата. Сценарий для римейка написал Уилл Рейшель.

Также не решен и вопрос об остальных главных героях картины: напарниках для Эфрона.

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Оригинальный фильм объединил в главных ролях одних из главных звезд восьмидесятых: Тома Селлека, Стива Гутенберга и Тэда Денсона. Картина и сама была римейком. В основе лежала французская комедия о трех холостяках, у которых на руках неожиданно появляется новорожденный малыш.

После, в 1990 году, вышел фильм "Трое мужчин и маленькая леди", который снова воссоединил актерский состав ленты.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Зак Эфрон.

Автор:

Телеграф
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