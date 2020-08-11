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Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Один из самых популярных мультсериалов "Губка Боб квадратные штаны" вскоре обзаведется спин-оффом

Главным героем нового мультсериала станет лучший друг Губки Боба - морская звезда Патрик Стар. Канал Nickelodeon практически закончил подготовку к запуску шоу. 

Мультсериал получил название – "Шоу Патрика Стара". Для проекта уже начали записывать закадровый голос. Озвучит Патрика тот же актер. что и в основном сериале - Билл Фагербакки.

Ожидается, что выйдет всего 13 эпизодов в первом сезоне шоу. Производством займется та же творческая команда, что занимается оригинальным мультфильмом.

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Сериал будет вращаться вокруг Патрика и его семьи. Недотепа Патрик наконец найдет себе работу. Он станет ведущим юмористического шоу на телевидении.

Когда ждать "Шоу Патрика Стара" - неизвестно. Представители канала Nickelodeon пока не дают никаких комментариев.

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Все по теме:

Кино, Мультфильм, Мультсериал, Губка Боб, Губка Боб Квадратные Штаны.

Автор:

Телеграф
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