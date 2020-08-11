Лучший друг Губки Боба получит свой собственный мультсериал

Один из самых популярных мультсериалов "Губка Боб квадратные штаны" вскоре обзаведется спин-оффом

Главным героем нового мультсериала станет лучший друг Губки Боба - морская звезда Патрик Стар. Канал Nickelodeon практически закончил подготовку к запуску шоу.

Мультсериал получил название – "Шоу Патрика Стара". Для проекта уже начали записывать закадровый голос. Озвучит Патрика тот же актер. что и в основном сериале - Билл Фагербакки.

Ожидается, что выйдет всего 13 эпизодов в первом сезоне шоу. Производством займется та же творческая команда, что занимается оригинальным мультфильмом.

Сериал будет вращаться вокруг Патрика и его семьи. Недотепа Патрик наконец найдет себе работу. Он станет ведущим юмористического шоу на телевидении.

Когда ждать "Шоу Патрика Стара" - неизвестно. Представители канала Nickelodeon пока не дают никаких комментариев.