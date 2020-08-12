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"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал

"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал
Обновлено 12:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Канал Nickelodeon запустил производство анимационного сериала по вселенной "Звездного пути".

Новый проект получил название "Звездный путь. Дарование". Руководителем нового мультсериала назначен Бен Хибон, который занимался анимацией фильма "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1".

"Вклад Бена в мир анимации неизмерим, и нам очень повезло, чтомы заполучили его для нового проекта. Как невероятный рассказчик и строитель мира с особым видением, его оригинальный подход оживит персонажей совершенно по-новому", - сказал Рэмси Найто, исполнительный вице-президент по производству и развитию анимации Nickelodeon Group.

Новым шоу авторы планируют расширить фантастическую вселенную "Звездного пути". Мультсериал расскажет историю о группе подростков, которые не воспринимают никакие законы. Ребята обнаружат заброшенный корабль Звездного флота и используют его для исследования вселенной.

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Премьера мультсериала состоится на Nickelodeon в следующем году.

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Кино, Мультсериал, Nickelodeon.

Автор:

Телеграф
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