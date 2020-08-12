"Звездный путь" расширяется: Nickelodeon готовит новый мультсериал

Канал Nickelodeon запустил производство анимационного сериала по вселенной "Звездного пути".

Новый проект получил название "Звездный путь. Дарование". Руководителем нового мультсериала назначен Бен Хибон, который занимался анимацией фильма "Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1".

"Вклад Бена в мир анимации неизмерим, и нам очень повезло, чтомы заполучили его для нового проекта. Как невероятный рассказчик и строитель мира с особым видением, его оригинальный подход оживит персонажей совершенно по-новому", - сказал Рэмси Найто, исполнительный вице-президент по производству и развитию анимации Nickelodeon Group.

Новым шоу авторы планируют расширить фантастическую вселенную "Звездного пути". Мультсериал расскажет историю о группе подростков, которые не воспринимают никакие законы. Ребята обнаружат заброшенный корабль Звездного флота и используют его для исследования вселенной.

Премьера мультсериала состоится на Nickelodeon в следующем году.