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Дуэйн Джонсон опять стал самым высокооплачиваемым актером года

Дуэйн Джонсон опять стал самым высокооплачиваемым актером года
Обновлено 02:15 Сегодня Телеграф kinonews Фото: Твиттер
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. По оценкам Forbes, с июня 2019 года по июнь 2020 года ему удалось заработать $87,5 миллионов.

Отмечается, что значительная часть от этой суммы составляет гонорара за фильм "Красное уведомление", а это $23,5 миллиона. 

Также на пользу благосостоянию актера пошло участие в рекламной кампании Under Armour. 

В прошлом году он тоже возглавлял рейтинг Forbes, тогда он смог заработать чуть больше - $89 млн. 

Второе место занял коллега Джонсона по "Красному уведомлению" Райан Рейнольдс. Он за год получил 71,5 миллиона. Гонорар за участие в фильме составил 20 миллионов, что немного уступает гонорару Джонсона. Тем не менее, еще 20 миллионов он получил от участия в боевике "Замогильная шестерка".

На третьем месте оказался Марк Уолберг, заработавший 58 миллионов. Этих результатов ему помогли добиться роль в фильме  "Правосудие Спенсера" и продюсерские отчисления. 

Дуэйн Джонсон показал первый, но очень короткий тизер "Черного Адама" (Видео)

Добавим, что съемки фильма "Красное уведомление" должны возобновиться в конце лета этого года. В центре истории оказывается агент Интерпола, который преследует самого разыскиваемого похитителя произведений искусств.

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Дуэйн Джонсон, Марк Уолберг, Райан Рейнольдс.

Автор:

Телеграф
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