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"Принц из Беверли-Хиллз" станет драмой: Уилл Смит готовит новый сериал

"Принц из Беверли-Хиллз" станет драмой: Уилл Смит готовит новый сериал
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Один из самых популярных ситкомов девяностых "Принц из Беверли-Хиллз" получит перезапуск.

Разработкой перезапуска займется лично Уилл Смит, ведь именно "Принц из Беверли-Хиллз" принес первую славу актеру. Как сообщают зарубежные СМИ, новое шоу будет драматичным, в отличии от оригинала - комедии. 

Режиссером проекта назначен Морган Купер.

На перезапуск Уилла Смита натолкнул альтернативный трейлер "Принца из Беверли-Хиллз", автором которого был как раз Морган Купер. Режиссер показал комедийный ситком драмой, что очень впечатлило Уилла.

Сценарий к перезапуску также напишет Купер.

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Производством шоу займутся Smith's Westbrook Studios и Universal TV. За право выпустить перезапуск соревнуются стриминги HBO Max, Netflix и новичок рынка Peacock. Но, стоит отметить, что правами на оригинальное шоу владеет HBO Max .

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Кино, Уилл Смит, Ситком.

Автор:

Телеграф
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