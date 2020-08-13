"Принц из Беверли-Хиллз" станет драмой: Уилл Смит готовит новый сериал

Один из самых популярных ситкомов девяностых "Принц из Беверли-Хиллз" получит перезапуск.

Разработкой перезапуска займется лично Уилл Смит, ведь именно "Принц из Беверли-Хиллз" принес первую славу актеру. Как сообщают зарубежные СМИ, новое шоу будет драматичным, в отличии от оригинала - комедии.

Режиссером проекта назначен Морган Купер.

На перезапуск Уилла Смита натолкнул альтернативный трейлер "Принца из Беверли-Хиллз", автором которого был как раз Морган Купер. Режиссер показал комедийный ситком драмой, что очень впечатлило Уилла.

Сценарий к перезапуску также напишет Купер.

Производством шоу займутся Smith's Westbrook Studios и Universal TV. За право выпустить перезапуск соревнуются стриминги HBO Max, Netflix и новичок рынка Peacock. Но, стоит отметить, что правами на оригинальное шоу владеет HBO Max .