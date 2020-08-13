Сериал "Корона": найден актер на роль мужа Елизаветы II в последних сезонах

Стримминг Netflix выбрали актера на роль принца Филиппа в последних двух сезонах биографического сериала "Корона".

Авторы сериала об Елизавете II пригласил на роль супруга королевы звезду сериала "Игра престолов" и драмы "Два папы" 73-летнего Джонатана Прайса. Он снимется в пятом и шестом сезонах драмы вместе с Имельдой Стонтон и Лесли Мэнвилл.

Прайс придет на смену Тобайасу Мензису и Мэту Смиту, которые исполняли роль мужа королевы в первых сезонах сериала.

Среди самых примечательных ролей Джонатана Прайса стоит выделить роль Его Воробейшества в Игре престолов, главную роль в антиутопии Терри Гиллиама "Бразилия" и роль папы Франциска в драме Фернанду Мейреллиша "Два папы", за которую он был номинирован на Оскар 2020.

Напомним, что премьера четвертого сезона намечена на ноябрь этого года. Новый сезон охватит события до начала 90-х годов, в нем зрители познакомятся с Маргарет Тэтчер и Дианой Спенсер.