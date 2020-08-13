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Сериал "Корона": найден актер на роль мужа Елизаветы II в последних сезонах
Сериал "Корона": найден актер на роль мужа Елизаветы II в последних сезонах

Сериал "Корона": найден актер на роль мужа Елизаветы II в последних сезонах

Сериал "Корона": найден актер на роль мужа Елизаветы II в последних сезонах
12:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стримминг Netflix выбрали актера на роль принца Филиппа в последних двух сезонах биографического сериала "Корона".

Авторы сериала об Елизавете II пригласил на роль супруга королевы звезду сериала "Игра престолов" и драмы "Два папы" 73-летнего Джонатана Прайса. Он снимется в пятом и шестом сезонах драмы вместе с Имельдой Стонтон и Лесли Мэнвилл.

Прайс придет на смену Тобайасу Мензису и Мэту Смиту, которые исполняли роль мужа королевы в первых сезонах сериала.

Среди самых примечательных ролей Джонатана Прайса стоит выделить роль Его Воробейшества в Игре престолов, главную роль в антиутопии Терри Гиллиама "Бразилия"  и роль папы Франциска в драме Фернанду Мейреллиша "Два папы", за которую он был номинирован на Оскар 2020.

Netflix решил продлить сериал "Корона" на шестой сезон

Напомним, что премьера четвертого сезона намечена на ноябрь этого года. Новый сезон охватит события до начала 90-х годов, в нем зрители познакомятся с Маргарет Тэтчер и Дианой Спенсер. 

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Все по теме:

Кино, Сериал, Елизавета II, Корона, Netflix.

Автор:

Телеграф
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