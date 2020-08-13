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Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"

Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Исполнитель роли ученого Шелдона Купера в американском ситкоме "Теория большого взрыва" признался, что решения уйти из сериала далось ему нелегко.

"Теория большого взрыва" - один из самых узнаваемых ситкомов XXI века, и во многом это заслуга американского актера Джима Парсонса, который сыграл эгоистичного ученого Шелдона Купера.

Джим Парсонс признался, что перед закрытием сериала чувствовал себя истощенным и уже тогда знал, что не подпишет контракт на дальнейшие сезоны. 47-летний актер просто не смог справится с грузом свалившихся проблем в личной и профессиональной жизни.

На подкасте актера Дэвида Теннанта, известного по сериалу "Доктор Кто", Парсонс рассказал, что на него свалилось все сразу - и спектакль по собственной пьесе, и репетиции, а также смерть любимой собаки актера: "Я был истощен".

 
 
 
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После смерти любимца знаменитость ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломал ногу. Актер чувствовал себя на краю пропасти.

 
 
 
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В итоге актер решил не спешить и спокойно подумать над тем, как быть дальше.

Напомним, "Теория Большого взрыва" американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года на канале CBS, а показ финального сезона завершился 16 мая 2019 года.

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Джим Парсонс, Теория большого взрыва.

Автор:

Телеграф
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