Черная полоса: Джим Парсонс объяснил свой уход из "Теории Большого взрыва"

"Теория большого взрыва" - один из самых узнаваемых ситкомов XXI века, и во многом это заслуга американского актера Джима Парсонса, который сыграл эгоистичного ученого Шелдона Купера.
Джим Парсонс признался, что перед закрытием сериала чувствовал себя истощенным и уже тогда знал, что не подпишет контракт на дальнейшие сезоны. 47-летний актер просто не смог справится с грузом свалившихся проблем в личной и профессиональной жизни.
На подкасте актера Дэвида Теннанта, известного по сериалу "Доктор Кто", Парсонс рассказал, что на него свалилось все сразу - и спектакль по собственной пьесе, и репетиции, а также смерть любимой собаки актера: "Я был истощен".
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После смерти любимца знаменитость ожидали новые беды. Джим поскользнулся во время работы на сцене и сломал ногу. Актер чувствовал себя на краю пропасти.
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В итоге актер решил не спешить и спокойно подумать над тем, как быть дальше.
Напомним, "Теория Большого взрыва" американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Премьера сериала состоялась 24 сентября 2007 года на канале CBS, а показ финального сезона завершился 16 мая 2019 года.