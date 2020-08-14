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"Фильм для взрослых о взрослых": об Оззи и Шэрон Осборн снимут байопик

"Фильм для взрослых о взрослых": об Оззи и Шэрон Осборн снимут байопик
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Британский рок-музыкант, экс-лидер группы Black Sabbath, получит собственный байопик. Об этом музыкант сам рассказал изданию The Rolling Stone.

Байопик о музыканте расскажет не о становлении музыкальной карьеры Осборна, а поведает зрителю об истории любви Оззи и Шэрон.  

"Насколько я понимаю, он будет о Шэрон и обо мне и о наших отношениях. О том, как мы встретились, влюбились и поженились. Она – моя вторая половинка", - рассказывает Оззи.

Оззи и Шэрон познакомились в конце семидесятых, когда ее отец руководил группой Black Sabbath . После того, как группа "уволила" Оззи, заявив, что он слишком много пил и употреблял наркотики, она стала его личным менеджером и призвала его сформировать новую группу. После развода со своей первой женой Оззи женился на Шэрон в 1982 году, и пара вырастила троих детей, в то время как Шэрон продолжала управлять карьерой Оззи.

Миссис Осборн также прокомментировала предстоящую картину. Она уверяет, фильм будет отличаться от "Богемской рапсодии" и "Рокетмена".

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"Он не будет таким, как другие истории", - говорит Шэрон. "Мы не хотим, чтобы он был скрипучим, блестящим и чистым. Это фильм для взрослых о взрослых".

Продюсированием байопика займется сына пары - Джек Осборн. По его словам, фильм о жизни Оззи Осборна находится на "очень-очень ранней" стадии. "У нас есть писатель, - говорит сын Оззи. "Не могу сказать слишком много, но фильм находится в активной разработке".

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Кино, Фильм, Оззи Осборн, Байопик.

Автор:

Телеграф
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