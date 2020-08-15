Очередной секс-скандал: фильм Зака Снайдера отправился на пересъемки

"Армия мертвецов" Зака Снайдера будет переснята. Виной тому стал секс-скандал с комиком Крисом Д'Элией, исполняющим одну из ролей.

Несмотря на то, что съемки уже завершены и лента находилась на этапе пост-продакшена, авторы собираются отправить фильм на пересъемки.

Как сообщает Deadline, из фильма уберут персонажа Криса Д'Элиа. Его заменят на героиню, которую сыграла Тиг Нотаро.

Решение было принято после июньского скандала, в который попал Д'Элиа. Актера, известного по сериалам "Непригодные для свиданий" и "Ты", обвинили в сексуальных домогательствах до девушек-подростков.

Сам актер обвинения отрицает и утверждает, что никогда не вступал отношения с несовершеннолетними.

Производство "Армии мертвецов" возобновят при первой же возможности.

Повторные съемки будут проводить в основном в павильонах с использование компьютерной графики. Пока неизвестно, сыграет ли Нотаро ту же роль, что и Д'Элиа, или ее героиню ввели отдельно.

Фильм "Армия мертвецов" расскажет о команде наемников, которые решили ограбить казино во время вспышки зомби-вируса в Лас-Вегасе. Сценарий для фильма писал Джоби Харольд, известный по работе над "Мечом короля Артура".

Картина должна быть запущена на Netflix в 2021 году, но точной даты релиза пока нет.