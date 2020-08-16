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Звезда "Властелина колец" остался без работы

Звезда "Властелина колец" остался без работы
17:18 Сегодня Телеграф showdream.org
Известный британский актер Джон Рис-Дэвис признался, что ему перестали давать роли в кино.

76-летний британский актер Джон Рис-Дэвис признался, что ему перестали давать роли в кино, так как он из-за своего возраста находится в группе риска по ситуации с коронавирусом.

Об этом он сказал в интервью изданию Syfy Wire.

Исполнитель роли Гимли в фильме "Властелин колец" опасается, что его карьере пришел конец.

"Я как раз нахожусь в нижней части диапазона от 75 до 90. По-видимому, это означает, что я уже на три четверти фута или даже по колено в могиле. В глубине души я думаю: "Все может закончиться", — отметил Рис-Дэвис.

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Он также добавил, что его друзья, занимающиеся организацией концертов, не планируют устраивать мероприятия до 2020 года. Артист боится, что такая же ситуация может сложиться и в кино.

Актер Джон Рис-Дэвис сыграл в таких фильмах, как "Властелин колец", "Дневники принцессы: как стать королевой", "Индиана Джонс" и других.

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Все по теме:

Властелин колец, Знаменитости, Джон Рис-Дэвис.

Автор:

Телеграф
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