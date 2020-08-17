Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Лукашенко о протестах: Наступил тот рубеж, если вы его переступите - господь с вами
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger
Два в одном: Facebook объединяет чаты в Instagram и Messenger

Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)

Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)
15:00 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
Американский мультсериал Южный парк еще в 2012 году показал противостояние белорусов и местных силовиков.

Уже давно статус предсказателя закреплен за мультсериалом "Симпсоны". Однако недавно одно из пророчеств, которое сбылось, заметили в не менее популярном мультфильме "Южный парк".

Внимательные поклонники анимационного сериала обнаружили, что в 13-й серии 16-го сезона, вышедшей в 2012 году, центральной темой сюжета были протесты белорусских фермеров против властей.

Смотрите эпизод "Южного парка" 16 сезон 13 серии: 

Во время выпуска новостей ведущий объявляет о том, что развязать конфликт прибыл Иисус. Тот заявляет, что уже поговорил с фермерами и держит ситуацию под контролем. При этом, на фоне по людям стреляют стреляют из танков и автоматов, после чего по ним едут бульдозеры.

"Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)

Это очень напоминает сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, в которой люди вышли на массовые протесты против результатов президентских выборов.

Телеграф внимательно следит за ситуацией в республике. Все последние новости по теме можно узнать по тегу "Беларусь".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Мультфильм, Южный парк.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Других выборов не будет": Лукашенко на вертолете прилетел на завод, куда идут колонны протестующих (фото, видео)
02 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
03 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
04 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
05 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
В Беларуси снова массово отключают интернет
В Беларуси снова массово отключают интернет
Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в &quot;Южном парке&quot; (Видео)
Протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь