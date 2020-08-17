Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке" (Видео)

Американский мультсериал Южный парк еще в 2012 году показал противостояние белорусов и местных силовиков.

Уже давно статус предсказателя закреплен за мультсериалом "Симпсоны". Однако недавно одно из пророчеств, которое сбылось, заметили в не менее популярном мультфильме "Южный парк".

Внимательные поклонники анимационного сериала обнаружили, что в 13-й серии 16-го сезона, вышедшей в 2012 году, центральной темой сюжета были протесты белорусских фермеров против властей.

Смотрите эпизод "Южного парка" 16 сезон 13 серии:

Во время выпуска новостей ведущий объявляет о том, что развязать конфликт прибыл Иисус. Тот заявляет, что уже поговорил с фермерами и держит ситуацию под контролем. При этом, на фоне по людям стреляют стреляют из танков и автоматов, после чего по ним едут бульдозеры.

Это очень напоминает сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, в которой люди вышли на массовые протесты против результатов президентских выборов.

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