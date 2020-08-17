Меган Фокс спасает заложников в трейлере боевика "Львица" (Видео)

Американская актриса сыграла главную роль в фильме "Львица" режиссера Майкла Бассетта.

Представлен украинский трейлер нового боевика режиссера Майкла Бассетта "Львица".

Главную роль в новом приключенческом экшене исполнила звезда "Трансформеров", американская актриса Меган Фокс.

Смотрите трейлер фильма "Львица":

Она сыграла Саманту, которая возглавляет команду наемников и отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора.

Согласно сюжету, операция срывается, а главная героиня вместе с командой оказывается в самом сердце африканской пустыни, где по их следам идут не только похитители, но и разъяренные львы.

Премьера фильма в Украине состоится 20 августа.