Меган Фокс спасает заложников в трейлере боевика "Львица" (Видео)

Представлен украинский трейлер нового боевика режиссера Майкла Бассетта "Львица".
Главную роль в новом приключенческом экшене исполнила звезда "Трансформеров", американская актриса Меган Фокс.
Смотрите трейлер фильма "Львица":
Она сыграла Саманту, которая возглавляет команду наемников и отправляется в Африку, чтобы спасти похищенную дочь местного губернатора.
Согласно сюжету, операция срывается, а главная героиня вместе с командой оказывается в самом сердце африканской пустыни, где по их следам идут не только похитители, но и разъяренные львы.
Премьера фильма в Украине состоится 20 августа.