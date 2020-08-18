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Месяц до выхода: в Сети обнародовали тизер сериала "Энола Холмс" (Видео)

Месяц до выхода: в Сети обнародовали тизер сериала "Энола Холмс" (Видео)
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Милли Бобби Браун и Генри Кавилл засветились в тизере фильма Netflix "Энола Холмс".

В сети появился тизер фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) - экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре Шерлока Холмса, которая выйдет на Netflix.

Ролик опубликован в Twitter стримингового сервиса. В частности, в тизере можно увидеть Энолу Холмс в исполнении звезды "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, а также самого Шерлока Холмса, которого воплотил Генри Кавилл ("Ведьмак").

Смотрите тизер сериала "Энола Холмс": 

Режиссером проекта стал Гарри Брэдбир. Он поставит ленту по сценарию Джека Торна ("Гарри Поттер и Проклятое дитя"). Премьера должна состояться в этом году.

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Книжный цикл Спрингер "Тайны Энолы Холмс" включает шесть романов, вышедших с 2006 по 2010 год. В центре сюжета оказывается младшая сестра великого сыщика, которая тоже является весьма способным детективом, обладающим острым умом.

Премьера запланирована на Netflix 23 сентября.

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Сериал, Шерлок Холмс, Тизер, Энола Холмс.

Автор:

Телеграф
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