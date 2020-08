"Настоящая привилегия и честь": звезда фильма "Довод" сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"

"Королеву людских сердец" принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики. Она "станет" принцессой в последних двух сезонах, которые расскажут о жизни королевы Елизаветы после 1990 года.

"Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который меня поглотил целиком с первой серии", — говорит Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

