"Настоящая привилегия и честь": звезда фильма "Довод" сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"

Стримминговый сервис Netflix нашел актрису, которая сыграет принцессу Диану в последних сезонах сериала "Корона". Об этом сообщается на странице стриминга в Twitter.

"Королеву людских сердец" принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики. Она "станет" принцессой в последних двух сезонах, которые расскажут о жизни королевы Елизаветы после 1990 года.

"Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который меня поглотил целиком с первой серии", — говорит Дебики.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

В четвертом сезоне роль Дианы исполняла актриса Эмма Коррин.

Также, ранее стримминг огласил актеров, которые сыграют королеву Елизаветы, принцессу Маргарет и принца Филиппа в последних двух сезонах. Премьера нового (четвертого) сезона назначена на ноябрь 2020 года.