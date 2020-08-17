Скачать
Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Киев оказался в желтой зоне: какие ограничения усилят
Киев оказался в желтой зоне: какие ограничения усилят
Кравчук о Донбассе: России также надоела война
Кравчук о Донбассе: России также надоела война
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
Полуфинал Лиги Европы Интер - Шахтер уже сегодня: где и когда смотреть, прогноз
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
17 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Настоящая привилегия и честь": звезда фильма "Довод" сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"

"Настоящая привилегия и честь": звезда фильма "Довод" сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"
10:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Стримминговый сервис Netflix нашел актрису, которая сыграет принцессу Диану в последних сезонах сериала "Корона". Об этом сообщается на странице стриминга в Twitter.

"Королеву людских сердец" принцессу Диану сыграет австралийская актриса Элизабет Дебики. Она "станет" принцессой в последних двух сезонах, которые расскажут о жизни королевы Елизаветы после 1990 года.

"Для меня настоящая привилегия и честь присоединиться к этому великолепному сериалу, который меня поглотил целиком с первой серии", — говорит Дебики.

В четвертом сезоне роль Дианы исполняла актриса Эмма Коррин. 

Netflix решил продлить сериал "Корона" на шестой сезон

Также, ранее стримминг огласил актеров, которые сыграют королеву Елизаветы, принцессу Маргарет и принца Филиппа в последних двух сезонах. Премьера нового (четвертого) сезона назначена на ноябрь 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Актриса, Корона, Netflix, Элизабет Дебики.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игроки Барселоны определились с главным тренером команды
02 В Барселоне всего пять "неприкасаемых" футболистов: список
03 "Собрал сегодня в центре Минска поляков и голландцев": Навальный потроллил Лукашенко
04 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных (Видео)
05 Протесты в США: 17 полицейских получили ранения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали повышение зарплаты медикам с 1 января
Степанов анонсировал повышение зарплат медикам
В Беларуси снова массово отключают интернет
В Беларуси снова массово отключают интернет
Пандемия: ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
ВОЗ обратилась к миру с призывом больше не вводить карантин
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Пока не точно: Qualcomm готовит новый чип Snapdragon без 5G
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь