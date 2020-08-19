"Черный дрозд": вышел дебютный трейлер драмы с Сьюзен Сарандон (Видео)

В сети появился первый трейлер драмы "Черный дрозд" - ремейка датского фильма "Тихое сердце", вышедшего в 2014 году.

Главную роль в новой версии исполнила актриса Сьюзан Сарандон. Напомним, что в оригинале эту роль исполнила Паприка Стеэн, получившая награду за лучшую женскую роль на фестивале в Сан-Себастьяне.

Также в новом фильме можно будет увидеть Сэма Нилла, Кейт Уинслет, Линсей Дункан, Рэйна Вилсона и других.

Режиссером ремейка стал Роджер Мичелл.

В центре сюжета — смертельно больная Лили (Сарандон), которая не хочет доживать до полного паралича и становиться обузой для окружающих. Она решает совершить эвтаназию. Три поколения ее семьи собираются в доме на прощальный уикенд. Во время печального воссоединения старые семейные конфликты всплывают наружу, а решимость Лили и ее близких подвергается проверке.

В прокат картина должна выйти осенью 2020 года.