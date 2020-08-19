Скачать
Среда, 19.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
COVID набирает обороты: за сутки еще один антирекорд
"Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
"Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
ПСЖ обыграл Лейпциг на пути в финал Лиги чемпионов (Видео)
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
19 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

"Черный дрозд": вышел дебютный трейлер драмы с Сьюзен Сарандон (Видео)

"Черный дрозд": вышел дебютный трейлер драмы с Сьюзен Сарандон (Видео)
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
В сети появился первый трейлер драмы "Черный дрозд" - ремейка датского фильма "Тихое сердце", вышедшего в 2014 году.

Главную роль в новой версии исполнила актриса Сьюзан Сарандон. Напомним, что в оригинале эту роль исполнила Паприка Стеэн, получившая награду за лучшую женскую роль на фестивале в Сан-Себастьяне.

Также в новом фильме можно будет увидеть Сэма Нилла, Кейт Уинслет, Линсей Дункан, Рэйна Вилсона и других.

Режиссером ремейка стал Роджер Мичелл.

Ремейк сериала "Утопия" стартует в конце сентября: полноценный трейлер (Видео)

В центре сюжета — смертельно больная Лили (Сарандон), которая не хочет доживать до полного паралича и становиться обузой для окружающих. Она решает совершить эвтаназию. Три поколения ее семьи собираются в доме на прощальный уикенд. Во время печального воссоединения старые семейные конфликты всплывают наружу, а решимость Лили и ее близких подвергается проверке.

В прокат картина должна выйти осенью 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Кейт Уинслет, Черный дрозд, Сьюзан Сарандон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 августа 2020 года
02 "Только я и природа": Настя Каменских засветила обнаженные ягодицы на природе
03 "Для большинства вирусологов и эпидемиологов станет шоком": вирусы могут передаваться через пыль
04 "Желаю им всего наилучшего": исполнитель роли Морфиуса рассказал, почему не участвует в съемках четвертой части "Матрицы"
05 Аваков о местных выборах: МВД готово обеспечить правопорядок по высшим стандартам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
В Украине новый антирекорд - за сутки почти две тысячи больных
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Погода на Спаса: грозы и жара разделят Украину
Тихановская просит ЕС &quot;поддержать пробуждение Беларуси&quot; и не признавать выборы (Видео)
Тихановская просит ЕС "поддержать пробуждение Беларуси"
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Абсолютно новый дизайн: Realme назвала дату презентации новой линейки смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь