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"У этих историй нет понятия "время"": первая часть "Гарри Поттера" собрала в кино больше миллиарда долларов

"У этих историй нет понятия "время"": первая часть "Гарри Поттера" собрала в кино больше миллиарда долларов
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Мировые кассовые сборы фильма "Гарри Поттер и философский камень" превысили 1 млрд долл.

Первая часть серии о мальчике-волшебнике достигла такого результата благодаря перевыпуску в Китае, где его показали снова, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры после карантина.

В минувшие выходные фильм занял первое место в чартах кассовых сборов Китая, собрав 13,6 млн долл. с 16 000 экранов.

На данный момент кассовые сборы составляют 1,001 млрд долл., что делает его вторым из восьми фильмов франшизы, преодолевшим отметку в миллиард долларов. "Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2" в 2011 году собрал во всем мире 1,34 млрд долл. В общей сложности кассовые сборы франшизы составили 7,74 млрд долл.

"Мы счастливы видеть, что "Гарри Поттер и философский камень" радует новое поколение зрителей. Популярность у китайских зрителей, которые впервые видят этот фильм, доказывает, что у этих историй нет понятия "время", - отметили представители Warner Bros.

HBO Max останется без Гарри Поттера

"Гарри Поттер и философский камень" был впервые выпущен в 2001 году и стал огромным коммерческим хитом, заработав 974 млн долл. Фильмы, основанные на романах Дж. К. Роулинг, познакомили мир с молодыми звездами Дэниэлом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Гарри Поттер.

Автор:

Телеграф
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