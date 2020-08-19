Рэйчел Вайс исполнит главные роли в ремейке "Связанных насмерть"

Рэйчел Вайс исполнит главную роль и выступит продюсером нового сериала Amazon. Основой для него станет психологический триллер Дэвида Кроненберга "Связанные насмерть".

Издание Variety сообщает, что Вайс является и автором идеи о превращении фильма в телесериал. Производством сериала займется Amazon Studios совместно с компанией Annapurna Television. Сценаристом и продюсером сериала станет Элис Берч ("Нормальные люди").

В оригинальном фильме 1988 года главные роли гинекологов-близнецов сыграл Джереми Айронс, после того как от участия в фильме отказались Роберт ДеНиро и Уильям Херт, посчитавшие, что не смогут сыграть гинекологов.

Братья, работающие в одной клинике, вступают в интимные отношения с пациентками. Более уверенный в себе Эллиот соблазняет женщин, а когда они ему наскучивают, передает их Беверли. Женщины не замечают подмены. Но когда Беверли влюбляется в одну из пациенток, жизнь братьев идет наперекосяк. Они пытаются разорвать существующую между ними связь, из-за чего умирают.

Альберт Ченг, соруководитель Amazon Studios, говорит о новом проекте: "Как одна из самых опытных и разносторонних актрис сегодняшнего дня, Рэйчел Вайс очарует аудиторию Amazon Prime Video своим взглядом на этих двух безжалостных и извращенных персонажей. Этот сериал исследует темную сторону медицины, одержимости и психических состояний, что сделает его неотразимым дополнением нашего списка оригинальных сериалов Amazon".