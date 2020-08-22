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"Лига справедливости" Зака Снайдера: трейлер не дождался старта DC Fandome и утек в сеть (Видео)

"Лига справедливости" Зака Снайдера: трейлер не дождался старта DC Fandome и утек в сеть (Видео)
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
В сеть раньше положенного срока утек трейлер "Лиги справедливости" версии Зака Снайдера.

Трейлер планировали показать на DC Fandome. 

В ролике заметно, как изменился фильм. Например, образ Степного волка поддался сильным изменениям, кроме того добавились эпизоды посвященные Флэшу и Киборгу. 

Панель, посвященная "Лиге справедливости" на DC Fandome должна начаться 23 августа в 00:30 по киевскому времени. Ожидается, что на ней будут раскрыты детали грядущей режиссерской версии фильма. 

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Самые крупные панели выставки и время начала, время по Киеву (а также хронометраж):

  • "Чудо-женщина 1984"  20:00 (25 мин)
  • Анонс игры про Бэтмена от WB Monreal  20:25 (20 мин)
  • "Флэш" — 21:40 (10 мин)
  • "Отряд самоубийц" Джеймса Ганна — 21:55 (30 мин)
  • "Лига справедливости Зака Снайдера" — 00:30 (25 мин)
  • "Чёрный Адам" — 1:10 (15 мин)
  • "Титаны" — 1:50 (15 мин)
  • "Аквамен" — 2:05 (10 мин)
  • "Шазам!" — 2:40 (10 мин)
  • "Отряд самоубийц" Rocksteady — 3:10 (20 мин)
  • "Бэтмен" Мэтта Ривза — 3:30 (30 мин).

В ноябре 2017 года "Лига справедливости" вышла в прокат, была разгромлена критиками и не смогла даже окупиться. С тех пор любители комиксов DC требовали показать им "версию Снайдера".

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Фильмы, Лига справедливости, Зак Снайдер.

Автор:

Телеграф
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