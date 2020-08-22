"Лига справедливости" Зака Снайдера: трейлер не дождался старта DC Fandome и утек в сеть (Видео)

В сеть раньше положенного срока утек трейлер "Лиги справедливости" версии Зака Снайдера.

Трейлер планировали показать на DC Fandome.

В ролике заметно, как изменился фильм. Например, образ Степного волка поддался сильным изменениям, кроме того добавились эпизоды посвященные Флэшу и Киборгу.

Панель, посвященная "Лиге справедливости" на DC Fandome должна начаться 23 августа в 00:30 по киевскому времени. Ожидается, что на ней будут раскрыты детали грядущей режиссерской версии фильма.

Самые крупные панели выставки и время начала, время по Киеву (а также хронометраж):

"Чудо-женщина 1984" — 20:00 (25 мин)

— 20:00 (25 мин) Анонс игры про Бэтмена от WB Monreal — 20:25 (20 мин)

— 20:25 (20 мин) "Флэш" — 21:40 (10 мин)

"Отряд самоубийц" Джеймса Ганна — 21:55 (30 мин)

"Лига справедливости Зака Снайдера" — 00:30 (25 мин)

"Чёрный Адам" — 1:10 (15 мин)

"Титаны" — 1:50 (15 мин)

"Аквамен" — 2:05 (10 мин)

"Шазам!" — 2:40 (10 мин)

"Отряд самоубийц" Rocksteady — 3:10 (20 мин)

"Бэтмен" Мэтта Ривза — 3:30 (30 мин).

В ноябре 2017 года "Лига справедливости" вышла в прокат, была разгромлена критиками и не смогла даже окупиться. С тех пор любители комиксов DC требовали показать им "версию Снайдера".