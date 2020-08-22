"Лига справедливости" Зака Снайдера: трейлер не дождался старта DC Fandome и утек в сеть (Видео)

Трейлер планировали показать на DC Fandome.
В ролике заметно, как изменился фильм. Например, образ Степного волка поддался сильным изменениям, кроме того добавились эпизоды посвященные Флэшу и Киборгу.
Панель, посвященная "Лиге справедливости" на DC Fandome должна начаться 23 августа в 00:30 по киевскому времени. Ожидается, что на ней будут раскрыты детали грядущей режиссерской версии фильма.
Самые крупные панели выставки и время начала, время по Киеву (а также хронометраж):
В ноябре 2017 года "Лига справедливости" вышла в прокат, была разгромлена критиками и не смогла даже окупиться. С тех пор любители комиксов DC требовали показать им "версию Снайдера".