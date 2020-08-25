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"Правило Коми": о противостоянии Трампа и экс-главы ФБР снимут мини-сериал (Трейлер)

"Правило Коми": о противостоянии Трампа и экс-главы ФБР снимут мини-сериал (Трейлер)
Обновлено 04:34 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Противостояние президента США Дональда Трампа и бывшего главы ФБР Джеймса Коми будет экранизировано.

"Правило Коми" основано на книге Джеймса Коми, бывшего руководителя ФБР, в которой он рассказал о своей работе с президентом Дональдом Трампом, уволившим Коми в мае 2017 года. Это решение главы США вызвало много обсуждений из-за того, что Трамп уволил Джеймса Коми на фоне расследования ФБР возможных связей представителей американского президента с Россией.

Американского президента в нём сыграл Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге"), а главу федерального бюро расследований — Джефф Дэниэлс ("Новости", "Забытые Богом").

В мини-сериале также сыграли Холли Хантер ("Воспитывая Аризону", "Пианино"), Майкл Келли ("Карточный домик") и Джонатан Бэнкс ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Режиссёром выступил Билли Рэй ("Афера Стивена Гласса", "Тайна в их глазах").

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Всего в "Правило Коми" войдут два эпизода, которые телеканал Showtime покажет 27-28 сентября — накануне очередных президентских выборов в США, в которых вновь будет участвовать Дональд Трамп.

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Все по теме:

Сериалы, Дональд Трамп, Правило Комі.

Автор:

Телеграф
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