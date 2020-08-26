Новый "Флэш": как будет выглядеть костюм главного героя в очередном фильме DC

В рамках фестиваля DC Fandome показали кадр, на котором можно увидеть, как будет выглядеть костюм главного героя в фильме "Флэш".

Режиссером будущей картины назначен Андрес Мускетти. А исполнит главную роль в фильме - Эзра Миллер.

Проект очень долгое время находился в подвешенном состоянии. В частности, сценарий фильма не раз отправляли на доработку.

Деталей о киноленте очень мало, все подробности держатся в секрете. Известно только, что в основу положен популярный сюжет "Флэшпоинт", где главный герой, Флэш, оказывается в альтернативном мире.

Кадр, на котором можно увидеть, как будет выглядеть костюм главного героя

Ожидается, что новый фильм по комиксам DC выйдет в прокат в июне 2022 года.