Том Круз после просмотра фильма "Довод" Нолана: "Я в восторге" (Видео)

Звезда "Миссии: невыполнимой" опубликовал в Twitter видео, в котором он отправился в лондонский кинотеатр на просмотр фантастического фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана.

Популярный актер Том Круз посетил самую громкую премьеру сезона - новый фильм британского режиссера Кристофера Нолана "Довод". Своим впечатлениями от просмотра фильма Круз поделился на своей официальной странице в Twitter.

На видео запечатлено, как Том едет в кинотеатр на автомобиле, заходит в зал, видит вступительные и заключительные титры и выходит из зала. Судя по комментариям, актер остался доволен.

"Большое кино. Большой экран. Я в восторге", - написал Круз в аккаунте.

Big Movie. Big Screen. Loved it. pic.twitter.com/DrAY5tRg5P — Tom Cruise (@TomCruise) August 25, 2020

Напомним, что в украинский прокат "Довод" выходит в среду, 26 августа.

Как сообщалось ранее, известна первая реакция кинокритиков от просмотра фильма "Довод".