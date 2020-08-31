"We’re going to hear you SCREAM": названа дата выхода пятой части культовой серии "Крик"

Изначально релиз был намечен на 2021 год, но студии пришлось отложить проект из-за коронавируса.

Как сообщается на официальной странице франшизы в Twitter, Paramount Pictures выпустит "Крик 5" 14 января 2022 года.

On January 14, 2022… We’re going to hear you SCREAM. pic.twitter.com/X83ENIj3Hm — Scream (@ScreamMovies) August 29, 2020

В продолжении снимутся актеры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Срежиссирует ленту дуэт Мэтта Беттинелли-Ольпи и Тайлера Джиллетта ("Я иду искать"). В актерский состав также вошли Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3").

Детали не разглашаются. Ходят слухи, что в центре сюжета ленты окажется женщина, которая вернется в свой родной город, чтобы разобраться в серии загадочных преступлений.

Напомним, франшиза "Крик" стартовала в 1996 году. Каждую из четырех частей снял Уэс Крэйвен. В общей сложности фильмы серии собрали свыше 600 миллионов долларов в мировом прокате.