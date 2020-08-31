Скачать
Понедельник, 31.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"
Поразила наповал: Тина Кароль произвела фурор образом для "Танців з зірками"

"We’re going to hear you SCREAM": названа дата выхода пятой части культовой серии "Крик"

"We’re going to hear you SCREAM": названа дата выхода пятой части культовой серии "Крик"
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Изначально релиз был намечен на 2021 год, но студии пришлось отложить проект из-за коронавируса.

Как сообщается на официальной странице франшизы в Twitter, Paramount Pictures выпустит "Крик 5" 14 января 2022 года.

В продолжении снимутся актеры из оригинальной серии Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Срежиссирует ленту дуэт Мэтта Беттинелли-Ольпи и Тайлера Джиллетта ("Я иду искать"). В актерский состав также вошли Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3").

Детали не разглашаются. Ходят слухи, что в центре сюжета ленты окажется женщина, которая вернется в свой родной город, чтобы разобраться в серии загадочных преступлений.

Объявлена официальная дата выхода фильма "Соник в кино 2"

Напомним, франшиза "Крик" стартовала в 1996 году. Каждую из четырех частей снял Уэс Крэйвен. В общей сложности фильмы серии собрали свыше 600 миллионов долларов в мировом прокате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Хоррор, Фильм ужасов, Крик, Paramount Pictures, Ужас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
02 Если ослаблен иммунитет: главные признаки
03 Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи
04 Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений
05 Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить герцогских титулов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
&quot;Особый статус&quot; для всего Донбасса: Аваков напомнил Фокину, что украинские солдаты гибнут за свою землю
Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь