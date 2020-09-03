Джон Бойега о роли Финна в "Звездных войнах": Он является олицетворением всех мыслимых стереотипов о чернокожих

Джон Бойега, исполнивший роль Финна в новой трилогии "Звездных войн", обвинил создателей ленты в расовых предрассудках.

"Сейчас я бы сказал компании Disney: "Не выводите чернокожих персонажей, не продвигайте их так, как будто они гораздо важнее для франшизы, чем есть на самом деле, чтобы затем задвинуть их на второй план. Это нехорошо. Я могу сказать это прямо", - посетовал он корреспондентам издания GQ UK.

По словам актера, ему не доставило большого удовольствия сниматься в "Звездных войнах".

"Они хотят, чтобы вы сказали что-то вроде: "Мне понравилось быть частью этого. Это был замечательный опыт...". Нет, нет и еще раз - нет. Я соглашусь на такую сделку, если это будет действительно значительный опыт. Они сфокусировали все на Адаме Драйвере, на Дэйзи Ридли. Давайте будем честными. Дейзи это знает. Адам это знает. Все это знают. Я тут не раскрываю никаких секретов", - добавил он.

Бойега также отметил, что его персонаж "является олицетворением всех мыслимых стереотипов о чернокожих".

"Они всегда напуганы. Они всегда чертовски потеют", - заявил он.

Напомним, что третья трилогия "Звездные войны" была раскритикована многим фанатами саги, хотя и собрала внушительные средства в прокате.