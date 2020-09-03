Kharkiv MeetDocs: кинофестиваль откроет фильм о Донбассе

Один из ключевых фильмов года, драма "Атлантида" Валентина Васяновича откроет 4-й Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs.

Ленту лично представят режиссер, продюсер и оператор фильма Валентин Васянович и исполнители главных ролей. Показ состоится 29 октября в Театрально-концертном центре (бывший Малый зал Харьковской оперы) в рамках офлайн-части кинофестиваля (будет проходить с 29 по 31 октября). Просмотру будет предшествовать торжественная церемония.

Это уникальная возможность для харьковчан увидеть на большом экране картину, которая одержала историческую для Украины победу - главный приз в секции "Горизонты" 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

"Атлантида" переносит зрителя в недалекое будущее — в 2025 год. После победы Украины в войне с Россией оккупированный Донбасс возвращен в состав государства, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Картина выйдет в широкий прокат 5 ноября.