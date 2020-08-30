"Особые приметы" и "Твой ход": кинофестиваль "Молодость" назвал своих лауреатов

Стали известны победители 49-го международного кинофестиваля Молодость, который в этом году объединил оффлайн и онлайн форматы.

Победителем Национального конкурса 49-го международного кинофестиваля Молодость стала короткометражка "Схрон".

Всего в рамках кинофестиваля было показано более 150 фильмов.

Почетную награду Золотой Скифский олень за вклад в мировое киноискусство получил французский актер театра и кино, режиссер, продюсер и писатель Робер Оссейн. Гран-при разделили два фильма — "Особые приметы" (Identifying Features) Фернанда Валадес, Мексика, Испания, и "Твой ход" (Kuessipan) Мириам Верро, Канада.

Отмечается также, что специальные дипломы жюри вручили картинам "Бульмастиф" (история ветерана АТО, который пытается вернуться к мирной жизни) и "Прощавай, Свєто" (правозащитник-трансгендер борется за статус беженца с предвзятой забюрократизированной государственной машиной постсоветской страны).

Напомним, Одесский кинофестиваль объявил программу международного и национального конкурсов.