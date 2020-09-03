Премьера фильма "Номера" по пьесе Олега Семцова выйдет в ноябре

Основой для сюжета стал текст пьесы, написанный Сенцовым еще в 2011 году.

Выход в широкий прокат фильма "Номера" по одноименной пьесе Олега Сенцова запланирован на 19 ноября 2020 года.

К анонсу выхода фильма его создатели эксклюзивно представили эпизод, в котором Девятый (Александр Бегма) и Седьмой (Евгений Черников) ведут короткий ночной диалог про перемены, к которым они стремятся.

Текст пьесы "Номера", которая лежит в основе фильма, был написан Олегом Сенцов еще до заключения, в 2011 году. В 2018 году был поставлен спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов, известные своими работами как в Украине, так и за рубежом.

Над фильмом "Номера" работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в исправительной колонии, и Ахтема Сейтаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых было больше сотни.

В картине снялись Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Лорена Колибабчук, Денис Роднянский, Елена Узлюк, Евгений Черников, Агата Ларионова, Александр Бегма, Мария Смолякова, Максим Девизоров, Евгений Лебедин, Олег Карпенко, Александр Лаптий, Виктор Андриенко. Композитором выступил участник группы "Океан Ельзи" Милош Елич.

Гротескная драма рассказывает о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу и делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны существующие законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски. Они хотят самостоятельно решать свою судьбу, получить имена и создать новый мир, где будут господствовать их законы. Номера отказываются от старой системы, но будет ли новая лучше предыдущей?

Мировая премьера фильма состоялась в феврале 2020 года в рамках программы Berlinale Special юбилейного Берлинского кинофестиваля (Berlinale) при участии творческой команды. Лента получила положительные отзывы от почетных гостей и критиков.

Посмотреть ленту "Номера" также можно будет в рамках внеконкурсной программы "Специальные показы" 11-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдет в онлайн-формате с 25 сентября по 3 октября.