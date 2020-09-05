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Новое начало и конец: Френсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3" с изменениями

Новое начало и конец: Френсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3" с изменениями
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американский режиссер, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола решил перемонтировать и отреставрировать фильм "Крестный отец 3".

Картина ограничено появится в кинотеатрах в декабре этого года по случаю 30-летия выхода фильма (1990), сообщает издание Deadline.

Коппола уже изменил начало и концовку фильма, а также перемонтировал некоторые сцены, отреставрировал видео и звук. Также, версия получит новое название - "Кода "Крестного отца" Марио Пьюзо: Смерть Майкла Корлеоне".

По словам режиссера, новая версия будет в большей степени соответствовать его авторскому видению.

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Напомним, что в заключительной части картины Майкл Корлеоне старается легализовать свой бизнес и найти преемника своей империи.

В главных ролях фильма "Крестный отец 3" сыграли Аль Пачино, Энди Гарсия, Дайан Китон, Талия Шайр, София Коппола и другие. Фильм отметили в семи номинациях премии "Оскар" и "Золотой глобус".

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Крестный отец, Френсис Форд Коппола, Крестный отец 3.

Автор:

Телеграф
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