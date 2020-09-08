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Судьба "Импалы" из "Сверхъестественного": что будет с машиной братьев Винчестеров

Судьба "Импалы" из "Сверхъестественного": что будет с машиной братьев Винчестеров
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Стало известно, что будет с автомобилем братьев Винчестеров после окончания сериала "Сверхъестественное".

Машину главных героев Chevrolet Impala 1967 года выпуска после завершения 15-го сезона заберет себе исполнитель роли Дина Винчестера в шоу - Дженсен Эклс. Он уже получил разрешение от создателей проекта.

Эклс заявил, что положил на авто глаз еще в первый день съемок.

"Я определенно возьму то, на что положил глаз с первого дня съемок "Сверхъестественного". Все в порядке, я не сворую. У меня есть разрешение. Я просил, умолял в течение многих лет, и в этом году я наконец-то добился этого. Они позволят мне отвезти домой "Импалу", - рассказал актер.

"Сверхъестественное" близко: вышел трейлер финала сериала о приключениях братьев Винчестеров (Видео)

Однако коллега актера Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) тоже уйдет не с пустыми руками. Актер признался, что у него уже есть "несколько безделушек".

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Кино, Сериал, Сверхъестественное.

Автор:

Телеграф
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