"Сверхъестественное" близко: вышел трейлер финала сериала о приключениях братьев Винчестеров (Видео)

Этой осенью закончится последний сезон популярного мистического телесериала "Сверхъестественное", в котором на протяжении 15 лет главные роли исполняли американские актеры Дженсен Эклс и Джаред Падалеки.

Телеканал The CW выпустил трейлер заключительных эпизодов 15 и финального сезона сериала "Сверхъестественное", релиз которых был отложен из-за коронавируса. Все это время и Дженсен, и Джаред находились во время карантина в Ванкувере, где актеры и живут.

В ролике главные герои готовятся решать последние проблемы, которые возникают у них при спасении всего человечества.

Кроме того, перед выпуском заключительного эпизода канал The CW покажет часовую ретроспективу "Сверхъестественное: Долгий путь домой".

Напомним, недавно кабельный канал The CW объявил, что финальные серии "Сверхъестественного" покажут осенью, а именно показ 14 серии состоится 8 октября, а финального 20 эпизода сериала - 19 ноября.

Как сообщалось ранее, сценарист Эрик Крипке, известный как создатель мистического телесериала "Сверхъестественное", рассказал, почему ушел после 5 сезона проекта.