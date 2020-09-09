Новые правила: Оскар за лучший фильм будут давать с учетом выполнения "расовых стандартов"

Продолжая бороться с критикой по поводу предполагаемого отсутствия разнообразия среди своих членов и номинантов на награды, Академия кинематографических искусств и наук во вторник объявила о новых стандартах для картин, надеющихся получить Оскар за лучший фильм.

Об этом пишут западные СМИ, в том числе, Bloomberg и Forbes.

"Диафрагма должна расширяться, чтобы отражать разнообразие населения как в создании кинофильмов, так и в их аудитории. Академия стремится сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь сделать это реальностью", - сказал президент Академии Дэвид Рубин.

Новые требования не вступит в силу до вручения Оскара 2024 года, но продюсеры, стремящиеся получить награду за лучший фильм, должны будут начать подавать конфиденциальную форму начиная с 2022 года.

Новые правила требуют от кинематографистов соблюдения двух из четырех стандартов разнообразия, которые охватывают все, от кастинга до маркетинга.

Например, чтобы попасть в категорию "демонстрации на экране", фильм должен включать в себя ключевого персонажа, представляющего расовое или этническое меньшинство, или фокусировать сюжет на недостаточно представленной социальной группе.

Другие стандарты включают в себя такие критерии, как поддержание разнообразия среди съемочной группы или команды руководителей, предложение ученичества или стажировки людям из недостаточно представленных групп, а также предоставление возможностей обучения и программ развития навыков.