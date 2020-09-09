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В очередной раз: первый трейлер новой экранизации романа "Ребекка" (Видео)

В очередной раз: первый трейлер новой экранизации романа "Ребекка" (Видео)
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter
Netflix выпустил дебютный трейлер еще одной экранизации знаменитого романа Дафны дю Морье "Ребекка".

Главные роли в фильме исполнили Лили Джеймс ("Аббатство Даунтон") и Арми Хаммер ("Зови меня своим именем"). Режиссером выступил Бен Уитли ("Высотка").

В центре сюжета — компаньонка богатой американки, которая знакомится в Монте-Карло с британским аристократом Максимилианом де Винтером, недавно потерявшим жену. В итоге девушка выходит за него замуж и переезжает в его родовое поместье. Там она сталкивается с враждебным отношением экономки покойной жены де Винтера, а также с загадочным поведением своего мужа. Кроме того, она начинает во всем ощущать незримое присутствие бывшей хозяйки дома — Ребекки де Винтер.

Смотрите трейлер фильма "Ребекка":

Премьера состоится на стриминговом сервисе 21 октября 2020 года.

"Не время умирать" с Дэниелем Крэйгом: премьера нового трейлера (Видео)

"Ребекку" неоднократно экранизировали ранее. Самой известной версией считается фильм Альфреда Хичкока, вышедший в 1940 году. Из 11 номинаций на "Оскар картина выиграла две — за лучший фильм и лучшую операторскую работу.

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Фильм, Трейлер, Netflix.

Автор:

Телеграф
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