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"Принц из Беверли-Хиллз": сиквел точно получит два сезона

"Принц из Беверли-Хиллз": сиквел точно получит два сезона
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
В разработку запущены сразу два сезона перезапуска культового сериала девяностых "Принц из Беверли-Хиллз".

Шоу выйдет на новой стриминговой платформе от NBCUniversal - Peacock. Об этом рассказал исполнитель главной роли в оригинальном проекте Уилл Смит на своем YouTube-канале.

По его словам, новый сериал будет называться "Беверли-Хиллз" (Bel-Air) и сменит комедийный жанр на драматический.

В основу сюжета ляжет одноименное видео Моргана Купера, который представил, как мог бы выглядеть сериал, если бы его сняли в 2019 году. Вирусный ролик собрал более 6 млн просмотров только на на YouTube.

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Шоураннером выступит Крис Коллинз ("Прослушка"). А автор ролика поможет с написанием сценария и постановкой нескольких серий.

Другие подробности, как и дата выхода, пока неизвестны.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Сиквел, Принц из Беверли-Хиллз.

Автор:

Телеграф
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