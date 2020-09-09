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Еще безумнее: Саша Барон Коэн снял продолжение "Бората"

Еще безумнее: Саша Барон Коэн снял продолжение "Бората"
20:01 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Саша Барон Коэн вернулся к роли казахстанского журналиста, тайно снял и даже устроил несколько закрытых показов фильма "Борат 2".

Детали сюжета остаются в секрете, но источник рассказал журналистам, что в 2020 году Борат Сагдыев больше не является малоизвестным казахстанским телеведущим, каким он был в псевдодокументальной комедии 2006 года.

Теперь публика хорошо знает специфику юмора Бората, и ему приходится "работать под прикрытием", чтобы брать интервью у знаменитых людей. По словам одного инсайдера, "Коэн играет Бората в роли Коэна", но другой источник такой сюжет опроверг, при этом подтверждая существование фильма.

Над производство комедии "Культурные познания Бората в Америке в пользу славы великолепной казахстанской нации" Саша Барон Коэн работал вместе с режиссером Ларри Чарльзом и продюсером Джеем Роучем. Пока не известно, причастны ли они к созданию сиквела, и когда его увидит широкая аудитория.

"Принц из Беверли-Хиллз": сиквел точно получит два сезона

Кассовый успех "Бората" (262 млн долларов) открыл дорогу другим фильмам Коэна, но ни "Бруно", ни "Диктатор" не смогли повторить его успеха. Позже Саша Барон Коэн проявил себя как серьезный драматический актер, сыграв израильского разведчика Эли Коэна в сериале Netflix "Шпион".

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Все по теме:

Кино, Саша Барон Коэн, Борат.

Автор:

Телеграф
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