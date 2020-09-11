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Вернулись к работе: съемки байопика об Элвисе Пресли возобновили

Вернулись к работе: съемки байопика об Элвисе Пресли возобновили
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Режиссер Баз Лурманн подтвердил, что производство его безымянного фильма о легендарном Элвисе Пресли в ближайшее время возобновится.

В марте работу над фильмом пришлось прекратить из-за пандемии коронавируса. Актер Том Хэнкс уже также вернулся в Австралию, где ранее заразился Covid-19, пишет variety.

Работа над картиной начнется 23 сентября. Сам Лурман написал в социальных сетях, что счастлив наконец вернуться к работе.

"Я считаю огромной привилегией то, что в этот непредсказуемый момент мировой истории Том Хэнкс сможет вернуться в Австралию и присоединиться к Остину Батлеру и нашей невероятной команде для продолжения работы над Элвисом", - отметил постановщик.

 
 
 
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Публикация от Baz Luhrmann (@bazluhrmann)

В данный момент Том Хэнкс находится на двухнедельном карантине после прибытия в Австралию. После того, как он закончится, актер сможет принимать участие в съемочном процессе.

От режиссера "Мистера и миссис Смит": Энн Хэтэуэй сыграет в фильме, сюжет которого будет развиваться во время пандемии

Режиссер также поблагодарил власти Квинсленда и местных жителей, которые оказывают поддержку съемочной группе в сложившейся ситуации. Он также отметил, что им удалось создать полностью безопасную для сотрудников обстановку на площадке.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Элвис Пресли, Байопик, Баз Лурманн.

Автор:

Телеграф
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