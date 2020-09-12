Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии

Исполнительный директор Sony подтвердил, что такие фильмы, как "Морбиус", "Веном: Да будет резня" и другие, не выйдут в кинотеатрах, пока не закончится пандемия, а это значит, что даты релиза проектов могут перенестись еще неоднократно.

Как сообщил главный исполнительный продюсер Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, студия приняла решение не выпускать свои крупнобюджетные картины в прокат до тех пор, пока киноиндустрия и мир в целом не преодолеют последствия пандемии коронавируса.

Функционер заявил: "Мы не собираемся совершать ошибку и не станем выпускать на рынок необычайно дорогие фильмы с бюджетом по $200 млн до тех пор, пока мы не будем уверены, что кинотеатры вновь работают в нормальном режиме и способны принимать максимальное количество зрителей".

Очевидно, что Винчикерра отсылает к прецеденту с "Доводом", который после ряда отсрочек все-таки вышел в прокат, но вынужден мириться с рядом серьезных ограничений. Так, долгожданный фильм Кристофера Нолана не может быть показан в Нью-Йорке и Калифорнии, которые являются двумя крупнейшими центрами кинорынка. Ввиду этих обстоятельств за первый уик-энд в американском прокате "Довод" собрал всего лишь $20 млн.

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На этом фоне решение Sony кажется логичным. Винчикерра добавил: "В ближайшие шесть месяцев вы станете свидетелями множества странностей в связи с тем, как фильмы будут выпускаться и продаваться. Но как только ситуация придет в норму, мы извлечем ценные уроки, которые, я надеюсь, позволят нам прийти к чему-то лучшему".

Стоит подчеркнуть, что малобюджетные проекты Sony продолжат выходить даже на фоне пандемии. Так, уже 11 сентября в свет выйдет ромком "Галерея разбитых сердец", а 22 октября состоится релиз анимационного фильма "На связи".