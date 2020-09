Назван победитель Венецианского кинофестиваля и главные лауреаты

В Италии состоялась церемония награждения победителей 77-го Венецианского кинофестиваля.

Жюри Венецианского кинофестиваля назвало лучшим фильмом "Землю кочевников" ("Nomadland") американского режиссера Хлои Чжао, присудив ему главный приз конкурса - "Золотого льва". Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Главную роль в фильме сыграла обладательница двух Оскаров Фрэнсис Макдорманд. Ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне после того, как в ее родном городе произошел экономический кризис.

Обладателем Серебряного льва, приза за лучшую режиссуру, стал Киеси Куросава за картину "Жена шпиона".

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Leone d’Argento – Premio per la migliore regia / Silver Lion – Award for Best Director:

Kiyoshi Kurosawa per/for SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) pic.twitter.com/ka7rRArD4w — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Гран-при жюри забрал постановщик ленты "Новый порядок" Мишель Франко.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria / Silver Lion – Grand Jury Prize:

NUEVO ORDEN di/by Michel Franco pic.twitter.com/KNhmRbp3vP — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Лучшим актером и обладателем Кубка Вольпи стал Франческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" режиссера Клаудио Ноче.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Coppa Volpi per il miglior attore / Coppa Volpi for Best Actor:

Pierfrancesco Favino in PADRENOSTRO di/by Claudio Noce pic.twitter.com/5G2q17kIKT — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в картине "Части женщины".

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Coppa Volpi per la migliore attrice / Coppa Volpi for Best Actress:

Vanessa Kirby in PIECES OF A WOMAN di/by Kornél Mundruczó pic.twitter.com/yQBJP5jxvL — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Лучшим сценаристом признан уроженец Индии Чайтанья Тамхане, который одновременно выступил постановщиком картины "Ученик".

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Premio per la migliore sceneggiatura / Award for Best Screenplay:

Chaitanya Tamhane per/for THE DISCIPLE pic.twitter.com/txufdufybI — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Премия имени Марчелло Мастроянни для молодых актеров ушла иранскому актеру Рухолле Замани, который снимался в драме Маджида Маджиди "Солнечные дети".

Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" была отмечена специальным призом жюри.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Premio Speciale della Giuria / Special Jury Prize:

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di/by Andrei Konchalovsky pic.twitter.com/tBFkrLwVX8 — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 12, 2020

Напомним, Венецианский кинофестиваль проходил на острове Лидо, в субботу 12 сентября состоялась торжественная церемония награждения его победителей.