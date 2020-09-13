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Николас Кейдж станет "Королем тигров": Amazon выпустит сериал о Джо Экзотике

Николас Кейдж станет "Королем тигров": Amazon выпустит сериал о Джо Экзотике
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter.com
Amazon выпустит сериал про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix.

Сериал, который вышел на Netflix в марте, моментально побил рекорды по просмотрам. А теперь и Amazon займется продюсированием и выпуском проекта совместно с CBS TV Studios and Imagine TV.

Главную роль сыграет актер Николас Кейдж. Это будет его первая роль в сериале.

В основу восьмисерийного проекта легла статья журнала Texas Monthly "Джо Экзотик: Темное путешествие в мир дикого мужчины". Дата выхода проекта пока не известна.

Сериал "Джек Ричер": Amazon нашел актера на главную роль

В центре сюжета будет история Джо Экзотика – эксцентричного владельца зоопарка в Оклахоме, пытающегося всеми силами сохранить тигров и свой проект. Он сменил четырех мужей, баллотировался в президенты США и губернаторы штата. Экзотик долгие годы боролся с активисткой Кэрол Баскин, которая хотела положить конец его тигриному бизнесу. Джо даже решил организовать ее убийство, за что получил 22 года тюрьмы, которые и отбывает до сих пор. Создатели покажут историю Джо и его путь от обычного оклахомского парня до невероятного персонажа, которого мы знаем сейчас.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Amazon, Николас Кейдж, Джо Экзотик.

Автор:

Телеграф
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