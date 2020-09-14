"Роковой патруль": HBO продлил сериал на еще один сезон

Сериал "Роковой патруль" получит третий сезон: производством и показом сериала займется HBO Max.

Проект основан на комиксах издания DC. В нем рассказывается о команде нетипичных супергероев-неудачников – Роботмене, Негативном Человеке, Эласти-герл, Киборге и Безумной Джейн.

Главные роли исполняют Брендан Фрэйзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби и Дайан Гурреро и другие.

Премьера сериала состоялась в феврале 2019 года. Во втором сезоне, который стартовал 25 июня этого года, было запланировано десять серий, однако из-за пандемии авторы не успели доснять финал – и сюжет "остановился" на девятом эпизоде.

Дата премьеры третьего сезона пока не сообщается.