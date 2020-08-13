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HBO показал трейлер новой подростковой комедии "Не беременна" (Видео)

HBO показал трейлер новой подростковой комедии "Не беременна" (Видео)
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram
Популярный сервис HBO Max представил трейлер комедийного роуд-муви "Не беременна".

Стриминг HBO Max, который вскоре представит сериал Ридли Скотта "Воспитанные волками", опубликовал трейлер комедийного роуд-муви "Не беременна".

Фильм расскажет о двух бывших подругах, которым приходится воссоединиться, чтобы отправиться в отчаянное путешествие длиной в полторы тысячи километров. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале HBO Max.

По сюжету 17-летняя Вероника (Хейли Лу Ричардсон) узнает, что забеременела. Ребенок не входит в ее планы, ведь девушка хочет поступать в престижный колледж. Поэтому она решает сделать аборт, но ближайшая клиника, где она может пройти процедуру без согласия родителей, находится за полторы тысячи километров. Вероника идет к своей бывшей лучшей подруге Бейли (Барби Феррейра), у которой есть машина, чтобы та отвезла ее в эту клинику. С этого начинается череда приключений, которые заставят девушек пересмотреть свои отношения и большинство жизненных выборов.

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Поставила картину Рэйчел Ли Голденберг. Продюсированием занимались авторы сериала "Ривердейл" и "Ты". Фильм является адаптацией одноименного молодежного романа писательницы Дженни Хендрикс. Он выйдет на HBO Max 10 сентября.

Как сообщалось ранее, в сети появился трейлер мистического сериала от HBO "Третий день" с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях.

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HBO, Трейлер, Не беременна.

Автор:

Телеграф
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