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"Третий день" с Джудом Лоу: в сети появился трейлер мистического сериала от HBO (Видео)

"Третий день" с Джудом Лоу: в сети появился трейлер мистического сериала от HBO (Видео)
Обновлено 10:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram
На YouTube опубликован трейлер мини-сериала HBO "Третий день" (The Third Day) с Джудом Лоу и Наоми Харрис в главных ролях.

Телеканал HBO представил трейлер к самому ожидаемому сериалу осени "Третий день", главные роли в котором исполняют Джуд Лоу и Наоми Харрис.

Мини-сериал из шести эпизодов состоит из двух частей - "Лето" и "Зима". По сценарию главные герои оказываются на острове, где ничего хорошего никогда не происходит. Его жители - обычные, на первый взгляд, люди, которые в восторге от своего места жительства и даже называют остров раем. Поэтому они совсем не рады приезду чужака на их земли.

Режиссерами выступили Марк Манден и Филипп Лоуторп.

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Показ сериала стартует 14 сентября на платформе HBO Max.

Как сообщалось ранее, канал HBO представил очередной тизер мини-сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом.

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Все по теме:

Джуд Лоу, HBO, Трейлер, Третий день.

Автор:

Телеграф
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