MGK и звезда "Викингов" снимутся в новом экшн-триллере "Один путь"

Съемки картины должны начаться в январе 2021 года, о дате выхода не сообщается.

Музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) исполнит главную роль в новом фильме One Way ("Один путь") режиссера Эндрю Бейрда ("Зона 414"). Вместе с Бэйкером в съемках примет участие звезда сериала "Викинги" Трэвис Фиммел.

Об этом сообщает Deadline.

Сценарий экшн-триллера написал Бен Конвэй.

Сюжет сосредоточится вокруг парня по имени Фредди (Бэйкер), который отправляется в бега с сумкой, набитой деньгами и кокаином. Заполучить такое богатство главному герою удалось в ходе ограбления своего бывшего босса, однако что-то пошло не по плану.

Фредди, получивший в ходе стычки смертельное ранение, умудряется сесть на автобус, отправляющийся прямиком в безжалостную калифорнийскую пустыню. Когда его босс и его приспешники наступают ему на пятки, а жизнь ускользает из его рук, у него остается небольшой выбор.