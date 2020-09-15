Три полнометражных фильма: Netflix экранизирует романы Рика Риордана

Сервис Netflix экранизирует цикл романов Рика Риордана "Наследники Богов" (The Kane’s Chronicles). Об этом писатель сообщил на своем сайте.

Рик Риордан рассказал, что переговоры длились еще с прошлого октября. И теперь стрим-сервис разрабатывает полнометражный фильм по каждой из трех книг серии.

Детали производства и предположительную дату выхода писатель не уточнил.

Основанные на мифологии "Наследники Богов" рассказывают о Картере и Сейди Кейнах — брате и сестре, которые обнаруживают, что их родственниками были египетские боги Гор и Исида. Всего в серии вышло три книги: "Красная пирамида", "Огненный трон" и "Тень змея".

Отметим, Disney+ снимает сериал о Перси Джексоне по другой книге Риордана.