Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
Пандемия: В Украине за сутки более 70 умерших от COVID-19
COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения
COVID-19: В Киеве за сутки почти полтысячи случаев заражения
Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского
Альбасете поздравил Зозулю с орденом от Зеленского
Наталья Могилевская об отношениях с миллионером: "Прячьте носовые платки"
Наталья Могилевская об отношениях с миллионером: "Прячьте носовые платки"

Адам Сэндлер борется со злом в День всех святых: трейлер комедии "Хэллоуин Хьюби" (Видео)

Адам Сэндлер борется со злом в День всех святых: трейлер комедии "Хэллоуин Хьюби" (Видео)
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Netflix показал дебютный трейлер новой комедии с Адамом Сэндлером под названием Hubie Halloween ("Хэллоуин Хьюби").

Популярный стриминговый сервис анонсировалвыход семейной фильма режиссера Стивена Брилла "Хэллоуин Хьюби", где в главной роли сыграл комедийный актер Адам Сэндлер.

В центре сюжета окажется мужчина на по имени Хьюби Дюбуа, который является объектом насмешек для жителей Салема. Однако очередной День всех святых проходит совсем не по плану, когда на фоне костюмированных вечеринок в городе начинает происходить какая-то чертовщина.

Вместе с Сэндлером в картине снимались Стив Бушеми, Роб Шнайдер, Рэй Лиотта, Майя Рудольф, Кенан Томпсон и Кевин Джеймс.

Сценаристами комедии "Хэллоуин Хьюби" выступил сам Адам Сэндлер, а также Тим Херлихи. Фильм выйдет на Netflix 7 октября этого года.

Сигурни Уивер вновь появится в "Аватаре": новые фото со съемок

Напомним, что у американского актера заключено эксклюзивное соглашение со стрминговым сервисом на несколько проектов.

Как сообщалось ранее, Адам Сэндлер получил роль в баскетбольной драме от Netflix.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Трейлер, Хэллоуин, Адам Сэндлер, Netflix, Хэллоуин Хьюби.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
03 Это стоит знать каждому: ранние признаки рака горла
04 Американские ученые зафиксировали взрыв уникальной сверхновой LSQ14fmg (Фото)
05 УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогреет до 30°: прогноз погоды на выходные
Прогреет до 30°: прогноз погоды на выходные
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Коронавирус ВСУ: сколько военных болеют COVID-19
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
Продажа тюрем: в Минюсте поделились подробностями проекта
12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
12 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь