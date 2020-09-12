Адам Сэндлер борется со злом в День всех святых: трейлер комедии "Хэллоуин Хьюби" (Видео)

Netflix показал дебютный трейлер новой комедии с Адамом Сэндлером под названием Hubie Halloween ("Хэллоуин Хьюби").

Популярный стриминговый сервис анонсировалвыход семейной фильма режиссера Стивена Брилла "Хэллоуин Хьюби", где в главной роли сыграл комедийный актер Адам Сэндлер.

В центре сюжета окажется мужчина на по имени Хьюби Дюбуа, который является объектом насмешек для жителей Салема. Однако очередной День всех святых проходит совсем не по плану, когда на фоне костюмированных вечеринок в городе начинает происходить какая-то чертовщина.

Вместе с Сэндлером в картине снимались Стив Бушеми, Роб Шнайдер, Рэй Лиотта, Майя Рудольф, Кенан Томпсон и Кевин Джеймс.

Сценаристами комедии "Хэллоуин Хьюби" выступил сам Адам Сэндлер, а также Тим Херлихи. Фильм выйдет на Netflix 7 октября этого года.

Напомним, что у американского актера заключено эксклюзивное соглашение со стрминговым сервисом на несколько проектов.

Как сообщалось ранее, Адам Сэндлер получил роль в баскетбольной драме от Netflix.