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"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале
"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале

"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале

"И будут люди": что стоит знать об украинском сериале
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В понедельник, 14 сентября, состоялась премьера украинского сериала "И будут люди" ("І будуть люди") на телеканале "СТБ".

Сериал "И будут люди" является экранизацией одноименного романа украинского прозаика Анатолия Димарова.

События картины охватили период с 1901 по 1932 год, когда украинское общество переживало одни из самых жутких событий в истории нашего государства.

Сериал построен в форме саги и через призму жизни обычных людей показывает трагические этапы ХХ века: первая мировая война, революция, приход советской власти.

Главные роли в сериале исполнят Остап Дзядек, Акмал Гурезов, Елена Борозенец, Екатерина Григоренко, Виктор Жданов, Константин Темляк, Александр Пискунов, Александр Мавриць, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Виталий Ажнов, Алина Костюкова, Игорь Колтовский.

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Режиссер - Аркадий Непиталюк. Автором сценария стали Татьяна Гнедаш и Тарас Антипович.

Сериал создан студией Film.ua при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины и будет транслироваться на телеканале СТБ. Сериал будет состоять из 12-ти эпизодов и иметь 12 основных героев.

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Сериал, Тизер, И будут люди.

Автор:

Телеграф
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