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"Наш флаг означает смерть": Тайка Вайтити снимет пилотный эпизод сериала о "джентльмене-пирате"

"Наш флаг означает смерть": Тайка Вайтити снимет пилотный эпизод сериала о "джентльмене-пирате"
Обновлено 04:24 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
HBO Max готовит комедийный сериал о "джентльмене-пирате" Стиде Боннете. Для съемок пилотной серии приглашен Тайка Вайтити.

Как пишет Deadline, шоу получило название Our Flag Means Death ("Наш флаг означает смерть").

Сериал расскажет о приключениях Стида Боннета, английского дворянина, который в 1717 году решил стать пиратом и начал грабить торговые суда у берегов Северной Америки на корабле "Месть".

Тайка Вайтити снимет пилотную серию Our Flag Means Death и выступит исполнительным продюсером шоу вместе с Гарретом Башем ("Разрабы", "Однажды ночью") и Дэвидом Дженкинсом ("Земляне"). Шоураннером и сценаристом сериала станет Дженкинс.

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Когда выйдет сериал Our Flag Means Death и сколько эпизодов получит, пока неизвестно. Тайка Вайтити приступит к съёмкам его пилота после завершения работы над кинокомиксом "Тор: Любовь и гром". Режиссёр также должен выпустить драму о футболе, основанную на документальном фильме Next Goal Wins, и поставить два мультсериала по "Чарли и шоколадной фабрике" для Netflix.

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Все по теме:

Сериалы, Тайка Вайтити, HBO Max.

Автор:

Телеграф
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