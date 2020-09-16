"Наш флаг означает смерть": Тайка Вайтити снимет пилотный эпизод сериала о "джентльмене-пирате"

HBO Max готовит комедийный сериал о "джентльмене-пирате" Стиде Боннете. Для съемок пилотной серии приглашен Тайка Вайтити.

Как пишет Deadline, шоу получило название Our Flag Means Death ("Наш флаг означает смерть").

Сериал расскажет о приключениях Стида Боннета, английского дворянина, который в 1717 году решил стать пиратом и начал грабить торговые суда у берегов Северной Америки на корабле "Месть".

Тайка Вайтити снимет пилотную серию Our Flag Means Death и выступит исполнительным продюсером шоу вместе с Гарретом Башем ("Разрабы", "Однажды ночью") и Дэвидом Дженкинсом ("Земляне"). Шоураннером и сценаристом сериала станет Дженкинс.

Когда выйдет сериал Our Flag Means Death и сколько эпизодов получит, пока неизвестно. Тайка Вайтити приступит к съёмкам его пилота после завершения работы над кинокомиксом "Тор: Любовь и гром". Режиссёр также должен выпустить драму о футболе, основанную на документальном фильме Next Goal Wins, и поставить два мультсериала по "Чарли и шоколадной фабрике" для Netflix.