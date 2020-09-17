Disney намекает: сериал "ВандаВижен" стартует в 2020 году

В Disney намекают, что ранее перенесенный на 2021 год сериал "ВандаВижен" все же попадет в каталог их онлайн-кинотеатра в этом году.

Disney в сентябре опубликовал рекламный ролик со списком сериалов и фильмов, которые войдут в каталог онлайн-кинотеатра Disney+ до конца 2020 года.

Среди них оказался и "ВандаВижен" — сериал по вселенной Marvel, который изначально планировали выпустить в 2021 году, потом перенесли на конец 2020-го, но летом, как сообщал THR, вновь перенесли на 2021-й.

Официальной даты релиза сериала не было, но, судя по промо Disney+, "ВандаВижен" начнёт выходить до конца 2020 года.

В список премьер 2020-го Disney также включил второй сезон "Мандалорца", который стартует 30 октября, и не добавил другой сериал по вселенной Marvel — "Сокол и Зимний солдат". В июле студия отложила его запуск на осень 2020 года, но в результате, по-видимому, перенесла релиз на 2021 год.