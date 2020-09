Создатели "Южного парка" готовят специальный "пандемический" эпизод шоу

Как отвечает издание Slash Film, речь идет о серии продолжительностью в час, которая будет представлена поклонникам шоу 30 сентября 2020 года.

Краткий синопсис звучит следующим образом: "Продолжающаяся пандемия создает постоянные проблемы для жителей Южного Парка. Дети радостно возвращаются в школу, но ничто не напоминает им реальность, которую все они когда-то знали; ни их учителя, ни их классная комната, ни даже сам Эрик Картман".

Высказываются предположения, что всем любителям шоу наконец станет очевидно, что именно пандемия стала причиной безвременной гибели Кенни.

The on-going pandemic presents continued challenges to the citizens of South Park, in the hour-long, supersized episode titled “The Pandemic Special” premiering Wednesday, Sept 30 at 8p ET. pic.twitter.com/wzyTXxjNtl

