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Создатели "Южного парка" готовят специальный "пандемический" эпизод шоу

Создатели "Южного парка" готовят специальный "пандемический" эпизод шоу
Обновлено 01:03 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер
Создатели популярного мультсериала "Южный Парк" готовят специальный эпизод шоу. Сюжет посвятят бушующей в мире пандемии коронавируса.

Как отвечает издание Slash Film, речь идет о серии продолжительностью в час, которая будет представлена поклонникам шоу 30 сентября 2020 года.

Краткий синопсис звучит следующим образом: "Продолжающаяся пандемия создает постоянные проблемы для жителей Южного Парка. Дети радостно возвращаются в школу, но ничто не напоминает им реальность, которую все они когда-то знали; ни их учителя, ни их классная комната, ни даже сам Эрик Картман".

Высказываются предположения, что всем любителям шоу наконец станет очевидно, что именно пандемия стала причиной безвременной гибели Кенни.

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Напомним, что сериал "Южный Парк" демонстрируется телеканалом Comedy Central с 1997 года, и его главные герои давно заняли свое место в современной популярной культуре. Многие их шутки и высказывания вошли не только в американский, но в международный фольклор. Авторами шоу являются Трей Паркер и Мэтт Стоун.

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Сериалы, Южный парк, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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