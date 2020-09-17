Как создавался "Крестный отец": на сервисе Paramount+ выйдет сериал о фильме

Новый потоковый сервис Paramount + от ViacomCBS представит драму о создании "Крестного отца".

2021 год для стримингового сервиса CBS All Access начнется с изменений - его ждет новое имя - Paramount+. Создатели сервиса обещают сохранить весь "старый" контент, и также "разбавить" новыми проектами.

Одним из таких новый проектов - станет драматический сериал "Предложение" (The Offer ). Драма, которая будет состоять из 10 эпизодов, расскажет о создании известнейшей трилогии "Крестный отец". Сериал покажет "Крестного отца" с точки зрения продюсера Альберта С. Радди.

Сценарием займется номинант на "Оскар" Майкл Толкин. Также ему в помощь придет Лесли Грейф.

Оскароносный Радди также присоединится к съемочному процессу. Он будет исполнять обязанности исполнительного продюсера.