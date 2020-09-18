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Женщину-Халка сыграет актриса с украинскими корнями

Женщину-Халка сыграет актриса с украинскими корнями
19:11 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Создатели фильма определились с исполнительницей главной роли в сериале про Женщину-Халка, который выйдет на Disney+.

Роль двоюродной сестры Брюса Бэннера, супергеройки Женщины-Халка исполнит 34-летняя канадская актриса с украинскими корнями Татьяна Маслани.

Актриса знакома зрителям по сериалу "Темное дитя", также недавно она появилась в первом сезоне сериала "Перри Мейсон".

В своем Twitter исполнитель роли Халка,Марк Руффало, опубликовал пост, в котором поприветствовал Маслани "в семье".

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Женщина-Халк — это последний главный персонаж, созданный Стэном Ли. Ее настоящее имя Дженнифер Уолтерс, она работает адвокатом и является двоюродной сестрой Брюса Бэннера, известного как Халк. Экстренное переливание крови от ее двоюродного брата дает Уолтерс ее силу, но в отличие от Бэннера, Женщина-Халк сохраняет собственное сознание во время превращений.

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Кино, Фильм, Дисней, Халк.

Автор:

Телеграф
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